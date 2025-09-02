scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 2 September 2025: वृष राशि वालों को मिलेगी मनचाही नौकरी, मदभेदों से रहें दूर

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 2 September 2025: अपने एक मित्र की मदद से आप रिश्ते के बारे में दोनों के परिजनों को अवगत करा सकते है. थोड़े से मतभेद के बाद दोनों पक्ष इस शादी की स्वीकृति दे सकते हैं. ऐसा आपको विश्वास है. आप अपने प्रिय मित्र से काफी समय बाद मिल रहे है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Three  of cups

जल्द ही आने वाला समय खुशियां लेकर आ सकता हैं. काफी समय से एक मनचाही नौकरी की तलाश कर रहे थे. नौकरी के अवसर तो काफी मिल रहे हैं.  पर इच्छानुसार ना होने के कारण सोच विचार कर सकते हैं. आज इस समाचार ने आकर आपको उत्साहित कर दिया. अपने मित्रों और परिजनों के साथ मिलकर जश्न मना सकते हैं. अपने प्रेम संबंध  को विवाह में बदलने की इच्छा रखते हैं. पर आप दोनों अपने परिजनों को इस रिश्ते के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे है. अपने एक मित्र की मदद से आप रिश्ते के बारे में दोनों के परिजनों को अवगत करा सकते है. थोड़े से मतभेद के बाद दोनों पक्ष इस शादी की स्वीकृति दे सकते हैं. ऐसा आपको विश्वास है. आप अपने प्रिय मित्र से काफी समय बाद मिल रहे है. आपने उसके साथ आपकी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए और मित्रों के साथ मिलकर जश्न मानने की तैयारी कर रहे है. इस समय किसी भी चिंता से दूर जा सकते हैं. 

स्वास्थ्य : पाचन संबंधी समस्या हो सकती हैं. छोटी शल्य चिकित्सा की संभावना बन रही है. हाथ पैरों में दर्द बढ़ सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक से लॉटरी या पुरस्कार के रूप में धन प्राप्ति हो सकती हैं. पूर्व में निवेश किए गए धन का अच्छा प्रतिफल वापस मिल सकता हैं. 

रिश्ते : किसी तीसरे व्यक्ति की आगमन से जीवन में काफी तनाव उत्पन्न हो सकता हैं.  प्रिय के परिजन इस विवाह को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं . जिसके कारण मन में असंतोष बढ़ सकता हैं. 

