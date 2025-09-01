scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 1 September 2025: लापरवाह न हो, लड़ाई -झगड़े से बचें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 1 September 2025: आगे बढ़े और लोगों को माफ़ करने की कोशिश करें.आपके कुछ प्रयास लोगों को आपकी और आकर्षित कर सकते हैं.जिसके चलते आप लोगों के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे.कोई भी निर्णय लें.

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Judgement 

भूतकाल में आपके किए अच्छे कर्मों की परिणति जीवन में हर प्रकार की सफलता के रूप में प्राप्त होगी.आपको अपने कार्यों को पूरा करने में ऐसे लोगों की सहायता मिल सकती हैं.जिनसे आपने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी.जीवन में कुछ गतिविधियां तेजी से घटित होती नजर आयेंगी.इस स्थिति में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें.किसी भी कार्य को करने से पहले उसके प्रतिफल पर भी विचार करें.अपने छोटे मोटे विवादों को लेकर थोड़ा सजग रहें.कोशिश करें कि किसी भी बात को लेकर स्वयं लड़ाई झगड़ा न करें.ये समय दूसरे पर गुस्सा करने की जगह उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का हैं.पुरानी गलतियों का न कोसे.आगे बढ़े और लोगों को माफ़ करने की कोशिश करें.आपके कुछ प्रयास लोगों को आपकी और आकर्षित कर सकते हैं.जिसके चलते आप लोगों के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे.कोई भी निर्णय लें.वो आपकी इच्छा पर आधारित हो.दूसरों के कहे अनुसार निर्णय न लें.

स्वास्थ्य:काफी समय से लगातार बुखार आ रहा हैं.इस बात को लेकर लापरवाह न हो.किसी चिकित्सक की सलाह पर जरूरी जांचे जरूर करवाएं.

आर्थिक स्थिति: जल्द ही आपको आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा परिवर्तन महसूस करेंगे.पहले से अधिक धन की आवक हो सकती हैं.

रिश्ते: भाई बहनों के साथ अपने नए व्यवसाय पर विचार करेंगे.किसी नए घर या दुकान को खरीदने की बात कर सकते हैं.

