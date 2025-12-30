आज 30 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: विषयों में गति आएगी, लिखापढ़ी में चूक न करें

वृष - आर्थिक मामलों में ढिलाई बरतने से बचें.वित्तीय असंतुलन पर अंकुश बनाए रखें.रिश्तों में संपर्क संवरेगा.पेशेवर मामलों में उतावली न दिखाएं.लक्ष्य लंबित रह सकते हैंंविनम्रता बनाए रहें.लेनदेन पर ध्यान दें.न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं.यात्रा की संभावना रहेगी.लक्ष्यों को साधेंगे.समन्वय का प्रयास रहेगा.अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.कामकाज सामान्य रहेगा.जोखिम लेने से बचें.अहंकार में न आएं.लाभ पक्ष साधारण रहेगा.खर्च की अधिकता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सूझबूझ से आगे बढ़ें.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं.कामकाजी मामले पूर्ववत् रहेंगे.न्यायिक विषयों में गति आएगी.लिखापढ़ी में चूक न करें.बड़प्पन से काम लें.विदेश गमन की संभावना रहेगी.

धन संपत्ति- बजट की अनदेखी करने सें बचें.भौतिक सुविधाएं व संसाधन जुटाने की कोशिश होगी.निवेश बढ़ा रहेगा.उधार के लेनदेन से बचें.नियमों का पालन बनाए रखें.रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.व्यवस्था पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- वरिष्ठों से सीख सलाह बढ़ाएं.रिश्ते मधुर बनाए रहेगे.चर्चा वार्ता में अवसर का इंतजार करें.मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें.जल्दबाजी न दिखाएं.विनय विवेक बढ़ाएं.हर्ष आनंद के पलों को साझा करेंगे.संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे.भेंट में गंभीरता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सामान्य रहेंगे.लापरवाही से बचें.त्याग भाव बनाए रखें.विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे.स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं.निरंतरता रखें.

