scorecardresearch
 

Feedback

आज 10 सितंबर 2025 वृष राशिफल: कामकाज में सक्रियता रखेंगे, कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 September 2025, Taurus Horoscope Today: महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. बैर व क्रोध से बचेंगे. लेनदेन के प्रयासों में सूझबूझ बढ़ाएंगे.पहल की कोशिश होगी. पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - करियर कारोबार में प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से व्यावसायिक कार्य गति पाएंगे. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. उचित अवसर बने रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. बैर व क्रोध से बचेंगे. लेनदेन के प्रयासों में सूझबूझ बढ़ाएंगे.


नौकरी व्यवसाय- पहल की कोशिश होगी. पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे. शत्रुओं से सावधानी बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों पर फोकस रहेगा. हर क्षेत्र में सहजता बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चा में सावधान रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर निर्मित होंगे. लक्ष्योन्मुख कार्यगति बने रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, मन की चिंता दूर होगी 
विस्तार की अच्छी संभावना रहेगी, कारोबार पर फोकस रखेंगे 
उद्योग व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे, सत्ता के विषय लाभप्रद रहेंगे 
वृष: धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे 
चंद्र ग्रहण पर आज वृषभ राशि वालों की कार्य योजनाएं सफल होंगी, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. आपसी सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. खामियों को अनदेखा करें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. अनावश्यक वार्ता से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें. स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें.


शुभ अंक : 1 5 और 6

Advertisement

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. ध्यान योग प्राणायाम करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement