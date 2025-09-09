आज 9 सितंबर 2025 वृष राशिफल: विस्तार की अच्छी संभावना रहेगी, कारोबार पर फोकस रखेंगे

वृष - वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. आर्थिक चर्चाओं में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. चर्चा संवाद में संकोच दूर होगा. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. रुटीन संवरेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. बड़प्पन से काम लें. सहकार एवं सहयोग की भावना बढ़ेगी. विस्तार की अच्छी संभावना रहेगी. कारोबार पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभवृद्धि के स्त्रोत बढ़ेंगे. रुका धन प्राप्त हो सकता है. उधार मिलने में सहजता रहेगी. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर प्रभाव बढे़ेगा. उद्योग में सुधार बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों में मतभेद दूर होंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में हर्ष उत्साह बनाए रहेंगे. स्वजनों व प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजन से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. मन में उत्साह रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे. गरिमा बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिस्पर्धा रखेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें. अहंकार से बचें.

