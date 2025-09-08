आज 8 सितंबर 2025 वृष राशिफल: उद्योग व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे, सत्ता के विषय लाभप्रद रहेंगे

वृष - अधिकारियों व जिम्मेदारों से जरूरी बात कह पाएंगे. व्यवस्था पर जोर बनाए रहेंगे. प्रशासनिक पक्ष बल पाएगा. पैतृक कार्योंमें तेजी आएगी. सभी क्षेत्रों में साज संवार बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले गति लेंगे. करियर कारोबार में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. पैतृक विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. व्यापार पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रभाव में वृद्धि होगी.योजनाओं में अपेक्षित गति बनी रहेगी. पेशेवरता पर फोकस होगा. प्रतिभा योग्यता से उचित जगह बनाएंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- भवन एवं वाहन से संबंधित विषयों में रुचि दिखाएंगे. आर्थिक प्रबंधन में रुचि बढ़ेगी. संसाधनों से जुड़े मामले हल होंगे. उद्योग व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे. सत्ता के विषय लाभप्रद रहेंगे. शंकाएं दूर होंगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों से मन की कह पाएंगे. आसपास का वातावरण शुभकर रहेगा. अपनों का साथ प्रसन्नता बढ़ाएगा. रिश्तों को संवारेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा. सभी के प्रति आदरभाव रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. मनोबल ऊंचा होगा. सुख सुविधाएं बढ़ेगी. बड़़प्पन रखेंगे.

शुभ अंक : 2 6 8 और 9

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. सहकार रखें.



---- समाप्त ----