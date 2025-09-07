scorecardresearch
 

Feedback

आज 7 सितंबर 2025 वृष राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज वृषभ राशि वालों की कार्ययोजनाएं आकार लेंगी, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 September 2025, Taurus Horoscope Today: पारिवारिक फैसले जल्दबाजी में नहीं लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - अपरिचित व कमतर लोगों की बातों को अनदेखा करें. मित्रों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे. परिजनों से सुलह सामंजस्य रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य दिखाएंगे. पारिवारिक फैसले जल्दबाजी में नहीं लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता आएगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष उछाल पर बना रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- उच्चाधिकारियों की मदद मिलेगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. वांछित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. संकीर्णता त्यागें.

सम्बंधित ख़बरें

चंद्र ग्रहण पर आज वृषभ राशि वालों की कार्य योजनाएं सफल होंगी, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे 
वृषभ राशि वाले व्यापार में आगे बढ़ेंगे, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे 
वृषभ: आपके खर्चे बढ़ेंगे, सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत ठीक रहेगी 
वृषभ राशि वालों को लाभ का प्रतिशत रहेगा ऊंचा, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में सुखकर वातावरण रहेगा. परिजनों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बना रहेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. घर में समय बिताएंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्तेदारों से चर्चा में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- हर्ष आनंद बना रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रहेंगे. आदर भाव रखेंगे. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं.

शुभ अंक : 6 8 9

Advertisement

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : चंद्रग्रहण के सूतक के लगने से पहले धर्म कार्य पूरे करें. सूतक में सहज रहें. हरिनाम का भजन व जप करें. अतिश्रम से बचें. भोर में भगवान सूर्यदेव को को अर्घ्यं दें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement