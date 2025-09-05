scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 5 September 2025: वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 5 September 2025: आया हुआ कोई भी प्रस्ताव आपको पसंद न आने से सभी चिंतित हो रहे हैं. जल्द ही कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता हैं. जो आपके जीवन साथी बनाने की सभी इच्छाओं को पूरा कर रहा हैं.

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of wands

किसी से हुआ विवाद काफी बढ़ सकता हैं. जिसके चलते ये बात न्यायालय तक जा सकती हैं. आपको उम्मीद हैं कि फैसला आपके पक्ष में होना चाहिए. हालांकि सामने वाला पक्ष बेइमानी करने की पूरी मंशा रखता हैं. इस बात मै आपको कोई संदेह नहीं हैं. इस बात पर किसी अनुभवी व्यक्ति की राय ले सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत से एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया हैं. नया आया हुआ अधिकारी इस बात को लेकर आपसे ईर्ष्या कर सकता हैं. थोड़ा सावधान रहिए. वो आपके कार्यों में विघ्न डालने की कोशिश कर सकता हैं. आपकी जरा सी भी लापरवाही उसको आपके खिलाफ कदम उठाने का मौका दे देगी. इस बात को लेकर सजग रहें. विवाह को लेकर परिवार और मित्रों की बातों को अनसुना कर रहे हैं. आया हुआ कोई भी प्रस्ताव आपको पसंद न आने से सभी चिंतित हो रहे हैं. जल्द ही कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता हैं. जो आपके जीवन साथी बनाने की सभी इच्छाओं को पूरा कर रहा हैं.

स्वास्थ्य: बारिश में भीगने के कारण बुखार हो सकता हैं. जिस कारण गले में संक्रमण होने की संभावना बढ़ गई हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक कम ज्यादा होने से कोई सही स्थिति नहीं बन रही है. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: जल्द ही किसी से हुई मुलाकात आपके लिए अच्छे अवसर लाएगी. मनचाहे जीवनसाथी से मिल सकते हैं.

 

