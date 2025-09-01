Vrishchik Tarot Rashifal 1 September 2025: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, दर्द आपको परेशान कर सकता है

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards :-Six of swords

स्थान परिवर्तन को लेकर मन में संशय बन रहा हैं.नई जगह और नए लोगों के बीच जाकर मेलजोल बनाना आपके लिए कभी भी आसान नहीं रहा है. इस कारण काफी समय से नौकरी में पदोन्नति के साथ आए स्थानांतरण को.आप टालते आए है.पर अचानक से कुछ ऐसा घटित हो सकता है.जिसकी अपने कल्पना भी नहीं की थी.पूर्व में कोई कार्य अधूरा रह गया है.जिसके पूर्ण न होने का दुःख आज भी कचोटता रहता है.नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है.नई जगह ,नए वातावरण और नए लोगों के साथ खुद को आगे बढ़ने का प्रयास करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है .पुरानी यादों से बाहर निकलने का यह एक अच्छा तरीका है .किसी नए व्यवसाय में खुद को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति की संभावना आ रही है.आने वाला यह बदलाव आरंभ में थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है. पर जल्द ही आप इस बदलाव से आप खुद में नई ऊर्जा और उमंग का संचार होते हुए पाएंगे.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.रह रहकर किसी चोट का दर्द आपको परेशान कर सकता है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. पूर्व में किसी किए गए किसी धन निवेश का पैसा समय पर मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है. फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखिए.

रिश्ते : पारिवारिक कलह के चलते आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए विवश हो सकते हैं. मन में व्याकुलता बढ़ सकती है.



---- समाप्त ----