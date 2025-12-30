scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: अनजानों से दूरी रखेंगे, करीबियों से भेंट होगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 30 December 2025, Scorpio Horoscope Today: श्रमशीलता बनाए रखें.सहयोग सहकार पर बल दें.समकक्षों का साथ रहेगा.लेनदेन में उतावली से बचें.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.कार्यगति साधारण रहेगी.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - व्यावसायिक लेनदेन में सजगता बनाए रखेंगे.सेवाक्षेत्र में आपसी विश्वास से काम लेंगे.पेशेवर नजरिया बढ़ेगा.भेंटचर्चा में सजगता बनाए रहेंगे.सहकर्मियों का समर्थन रहेगा.बैंकिग लोन आदि कार्यां में रुचि बढ़ेगी.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं.अतिउत्साह व दिखावे से बचें.समता सामंजस्य से आगे बढें.जोखिमपूर्ण कार्य न करें.समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे.परिश्रम से स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे.कामकाजी मामलों में समन्वय रखेंगे.लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- श्रमशीलता बनाए रखें.सहयोग सहकार पर बल दें.समकक्षों का साथ रहेगा.लेनदेन में उतावली से बचें.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.कार्यगति साधारण रहेगी.अधिनस्थ कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी साधारण रहेगी.प्रलोभनों में आने से बचें.लापरवाही में नुकसान की आशंका है.उधार से बचें.निवेश पर नियंत्रण रखें.सुरक्षा के नियमों की अवहेलना न करें.व्यवस्था पर जोर बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

Scorpio horoscope today good news financial benefits and lucky color
वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
New Year 2026 Rashifal
2026 में तुला-वृश्चिक-धनु राशि वाले होंगे अमीर, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कर्मठता व सूझबूझ बनाए रखेंगे, पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे
परिवार में सुख बढ़ेगा, शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा
वृश्चिक: अपने खर्चों को कंट्रोल करें, आपका हुनर कामयाबी दिलाएगा

प्रेम मैत्री- अपनों की बातों को अनसुना करने से बचें.भावनात्मक सूझबूझ बढ़ाएं.अपनों की खुशी के लिए प्रयास बनाए रखें.उचित अवसर का इंतजार करें.रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे.अफवाहों को बढ़ावा नहीं दें.संबंधों में धैर्य रखें.व्यर्थ बातों में नहीं आएं.अनजानों से दूरी रखेंगे.करीबियों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता रखें.अपनों का ख्याल रखें.स्पष्टता बढ़ाएं.आत्मनियंत्रण रखें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.संकेतों में सजग रहें.
शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement