आज 25 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले करियर व्यापार में रुटीन संवारेंगे, पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 December 2025, Scorpio Horoscope Today: व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी व उतावली से बचें. घर परिवार पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में सजगता रखें.

scorpio horoscope

वृश्चिक - कामकाजी मामले उचित दिशा में आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में बेहतर बनेंगे. निजी मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों को जुटाएंगे. पारिवारिक मामलों में विनम्रता रखें. सहजता से अपना पक्ष रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी व उतावली से बचें. घर परिवार पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में सजगता रखें. जिद से बचें. शासकीय मामलों में सुधार होगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. करियर व्यापार में रुटीन संवारेंगे. नीति नियमों की अनदेखी नहीं करेंगे. करियर व्यवसाय में जिम्मेदारी बढ़ेगी. लोभ प्रलोभन में न आएं.

धन संपत्ति- लाभ एवं प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. लक्ष्यभेद में सफल रह सकते हैं. आर्थिक पक्ष पर फोकस होगा. कामकाज संवारेंगे. भवन वाहन की खरीदी में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के कार्य में धैर्य बढ़ाएं. गति अपनों के प्रति सद्भावना बनाए रखें. परिजनों से जरूरी बात कहेंगें. किसी की भावनाओं को आहत न करें. रिश्तों में सामंजस्य रखें. पूर्वाग्रह व शंका से बचंे. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों में पहल से बचेंगे. रिश्तों में सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- हल्की बातचीत से बचें. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. संकेतों के प्रति सजग रहें. अतिउत्साह से बचें.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. बड़बोली से बचें.

