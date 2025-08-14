scorecardresearch
 

आज 14 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले जरूरी कार्य समय से करें, आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 August 2025, Scorpio Horoscope Today: आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें.

वृश्चिक- कार्यक्षेत्र में समकक्षों से तालमेल रखेंगे. पेशेवर परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे. अनुशासन और मेहनत से कार्य व्यापार संवारेंगे. परिस्थितियों में सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. श्रमशील बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. साझीदारी को मजबूती मिलेगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. नियमपालन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति संतुलित रहेगी. पेशेवर मामले सकारात्मक बने रहेंगे. सफेदपोश ठगां सें बचें. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर और उत्साह बने रहेंगे.

धन संपत्ति- मौकों को भुनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. अड़चन बनी रहेगी. जरूरी कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा. बैंकिंग मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में धैर्य दिखाएंगे. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें. मन के मामले सहज व संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वादा वचन निभाएं. सबकी खुशी में शामिल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक:  3 5 और 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. कर्मठता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
