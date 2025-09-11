scorecardresearch
 

आज 11 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: सफेदपोश ठगों सें बचें, व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 September 2025, Scorpio Horoscope Today: पेशेवर स्थिति मजबूत होगी. कार्यगति बेहतर होगी. नौकरी व सेवा संबंधी मामले सकारात्मक रहेंगे. सफेदपोश ठगों सें बचें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखें.

scorpio horoscope
वृश्चिक - समकक्षों से तालमेल बनाए रखेंगे. परिस्थितियां से सामंजस्य बिठाने में कठिनाई अनुभव होगी. अनुशासन और मेहनत से कार्य व्यापार संवारेंगे. परिस्थितियों में सुधार के प्रयास बने रहेंगे. श्रमशीलता बनाए रहेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखेंगे. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. साझीदारी को मजबूती मिलेगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. नियमपालन रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षमता बढ़ाए रखेंगे. पेशेवर स्थिति मजबूत होगी. कार्यगति बेहतर होगी. नौकरी व सेवा संबंधी मामले सकारात्मक रहेंगे. सफेदपोश ठगों सें बचें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखें.

धन संपत्ति- उचित मौके के लिए प्रयासरत रहेंगे. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. अड़चन बनी रहेगी. जरूरी कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा. बैंकिंग में सक्रिय रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाने में संकोच का अनुभव होगा. रिश्तों में जल्दबाजी न करें. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें. मन के मामले संतुलित रहेंगे. समता व विनम्रता से काम लें. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वादा वचन निभाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक :  2 3 और 9   
   
शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. कर्मठ बने रहें.

