scorecardresearch
 

Feedback

आज 9 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे, भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 September 2025, Scorpio Horoscope Today: सक्रियता सतर्कता बनाए रहें. लक्ष्य जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. गति रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - अधिकारियों की आज्ञा बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. संतान से शुभ संदेश मिल सकता है. पेशेवर वर्ग अच्छा करेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर रहेंगे. सक्रियता सतर्कता बनाए रहें. लक्ष्य जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. गति रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों में जीत बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में बड़ों व जिम्मेदारों से तालमेल रखें. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. करियर संवार पर बना ररहेगा. सक्रियता दिखाएंगे.
धन संपत्ति- वित के लेनदेन में बेहतर स्थिति रहेगी. कार्यों में प्रभावी बने रहेंगे. विभिन्न येजनाओं में लाभ बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. पारिवारिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. रिश्तों व संबंधों में सुख बढ़ेगा. मित्रगण परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सीख सलाह का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनधान्य में इजाफा होगा, महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे 
वृश्चिक: कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी 
चंद्र ग्रहण पर आज वृश्चिक राशि वाले सफलता से उत्साहित रहेंगे, सहकर्मी सहायक होंगे 
चंद्र ग्रहण पर आज वृश्चिक राशि वाले सफलता से उत्साहित रहेंगे, खानपान आकर्षक रहेगा 
वृश्चिक: भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ के रास्ते बनेंगे 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यवहार व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. आज्ञापालन बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. नया सोचें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement