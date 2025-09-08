scorecardresearch
 

आज 8 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: धनधान्य में इजाफा होगा, महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 September 2025, Scorpio Horoscope Today: संबंधों में मिश्रित स्थिति बढ़ेगी. प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. जिद में न आएं.

वृश्चिक - अपनों की इच्छापूर्ति पर जोर होगा. परिवार की खुशी में शामिल होने की कोशिश बनाए रखेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. भावुकता में फैसले लेने से बचें. वाणी व्यवहार में विनम्रता दिखाएं. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. निजी मामले सामान्य रहेंगे. संबंधों में मिश्रित स्थिति बढ़ेगी. प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. जिद में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर परंपराएं निभाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. कला कौशल पर बल बना रहेगा. कारोबारी सक्रियता बढ़ाएंगे. विस्तार कार्य पर फोकस रखेंगे. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे. बड़ों से सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- प्रबंधकीय गतिविधी तेज होंगी. लाभ एवं परिणाम पक्ष में बनेंगे. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर बने रहेंगे. धनधान्य में इजाफा होगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. बचत में वृद्धि रहेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख और आनंद बना रह़ेगा. प्रिय से भेंट मुलाकात होगी. रिश्तों में रुचि रहेगी. निजी प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. मन की बात में धैर्य बनाए रखें. साहस संपर्क से स्थिति सम्हालेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावुकता में आने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान साधारण रहेगा. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएं. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. अफवाह में न आएं.

