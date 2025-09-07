scorecardresearch
 

आज 7 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज वृश्चिक राशि वाले सफलता से उत्साहित रहेंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों के बढ़ावा मिलेगा.

वृश्चिक  - लोगों से भेंट व संवाद में बेहतर बने रहेंगे. पारिवारिक विषय सहज बने रहेंगे. प्रबंधकीय़ मामले बेहतर होंगे. कला कौशल और अनुभव बढ़ेगा. सत्ता से संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों के बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. व्यवसायिक मामले संवरेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में उपलब्धियां बढ़ेंगी. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के प्रति जरूरी जिम्मेदारियों को निभाएं. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल-  प्रभाव से बात रखेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : चंद्रग्रहण के सूतक के लगने से पहले धर्म कार्य पूरे करें. सूतक में सहज रहें. हरिनाम का भजन व जप करें. अतिश्रम से बचें. भोर में भगवान सूर्यदेव को को अर्घ्यं दें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
