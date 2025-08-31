Dhanu Tarot Rashifal 31 August 2025: धनु राशि वाले पैसों के लिए रहेंगे परेशान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Knight of pentacles

किसी नए व्यवसाय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त किए बिना अपनी जमा पूंजी का निवेश करना दुविधा में डाल सकता हैं. अब इस बात को लेकर आशंकित हैं,कि आपकी जमा पूंजी भी वापस मिल पाएगी भी या नही. ये समय धैर्य और संयम रखने का है. अभी आपको अपने पैसे को खोने का डर लग रहा है. पर जल्द ही व्यवसाय के गति पकड़ते ही ये दुविधा कम होने लगेगी. इस समय जल्दबाजी न करे. किसी कार्य की योजना बनाने से पूर्व थोड़ा रुक कर योजना के सभी पहलुओं का आकलन कर रहे है. जिससे योजना में कोई भी त्रुटि न रह जाए. पूर्व में किसी योजना की असफलता ने आगे के लिए सचेत होने का अच्छा सबक दिया हैं. ये समय थोड़ा रुक कर स्थितियों को थोड़ा ठीक होने देना चाहिए. किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना आपको पसंद नहीं हैं. इसलिए जोखिम भरे कार्यों से आप कतराते आए हैं. अब ऐसी स्थिति सामने आ रही हैं. जिसमें आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाने ही पड़ेंगे.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती ही जा रही है. मानसिक तनाव और अवसाद कार्यों को प्रभावित कर सकता है. नियमित योग,ध्यान और उचित खान पान समस्याओं को दूर करने में सहायक रह सकता है.

आर्थिक स्थिति : काफी बड़ी धन राशि व्यवसाय में फंस चुकी है. उठाए हुए कर्जे को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.

रिश्ते : अवसाद और तनाव के चलते किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे है. जिसके चलते सभी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं.

---- समाप्त ----