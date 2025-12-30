Dhanu Tarot Rashifal 30 December 2025: विवादित मामलों में पहल न करें, धन को बिना सोचे समझे खर्च न करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Page of wands

निर्णय में दृढ़ता लाएं. कोशिश कीजिए कि कोई भी आपके निर्णयों में हस्तक्षेप न करें. सभी परिस्थितियों पर विचार करके सही निर्णय लीजिए. इस समय धैर्य और संयम से कार्य आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कीजिए. विचारों में नकारात्मकता न आने दें. किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है. तो कार्य को रोकने की जगह कार्य शैली में बदलाव लाइए. कार्य में गति आ सकती है. किसी भी बात को दूसरे के साथ साझा करने में सजग रहें. सामने वाला आपकी निजता को भंग न कर दें. संतान की शिक्षा को लेकर काफी चिंतित हो सकते है.

उसकी गलत लोगों से दोस्ती परेशान कर सकती है. जीवनसाथी से विवाह पूर्व की गोपनीय बातें साझा करने से पहले थोड़ा सोच लें. ऐसे लोगों से दूर रहें. जो आपका धन और समय बर्बाद कर सकते है. अपने विचारों को संतुलित करें. आपकी सेहत को सही बनाए रखने के कार्य करें. विवादित मामलों में पहल न करें. धन को बिना सोचे समझे खर्च न करें.

स्वास्थ्य :पूर्व की कोई स्वास्थ्य समस्या जीवनसाथी को परेशान कर सकती है. इस समय थोड़ा सजग रहें.

आर्थिक स्थिति: किसी को दूसरे के विश्वास पर दिया उधार अभी नहीं मिल पाया है. बीमारी के चलते खर्चा अधिक हो सकता हैं.

रिश्ते: अपने रिश्तों की अहमियत समझे. दूसरे की किसी कमी का मजाक न बनाएं.

