Dhanu Tarot Rashifal 30 August 2025: धनु राशि वाले कर्ज से परेशान रहेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Eight of swords

समय की प्रतिकूलता ओर किसी निर्णय में गलती के चलते आपके व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंच सकता है. इस कारण आप किसी को भी बड़े जिम्मेदारी सौंपने से डरने लगे हैं. नए लोगों पर विश्वास करने से अब डर लग सकता हैं. इसके बावजूद आपको आंखों पर बंधी डर की पट्टी को खोल कर सामने की परिस्थितियों का सामना करना चाहिए. डरने से आप खुद को कमजोर और समर्थहीन समझ सकते हैं. अपने अंदर के आत्म विश्वास और प्रेम को पुनः ऊपर उठाने का प्रयास आपके मनोबल में वृद्धि कर सकता है. अपने हिम्मत और साहस से आगे जीत हासिल करने का प्रयत्न करें. विश्वास करें जीत आपकी ही होगी. कभी कहीं किसी स्थिति में यदि डर मन पर हावी होने लगे. तो अपने ईश्वर पर अपने भरोसे को और मजबूत बनाने का प्रयास करें. जीवन,कार्य क्षेत्र ओर रिश्तों में आगे बढ़ते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पर उनसे डर कर कदम पीछे नहीं हटाए जाते. लोगों पर विश्वास सोच समझकर करें. जरूरत से ज्यादा किसी के लिए न करें. सभी के साथ अपनी निजी बातों का साझा ना करें.

Advertisement

स्वास्थ्य :आंखों में पानी निकलने की समस्या हो सकती है. ध्यान रखे. किसी भी तरह की लापरवाही आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के सभी प्रयास कर सकते है. कर्ज की अधिकता रह सकती है. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: लोगों पर विश्वास सोच समझकर करें. परिवार में कलह बढ़ता जा सकता है. कुछ लोगों से दूरी बना सकते हैं.

---- समाप्त ----