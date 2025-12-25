Dhanu Tarot Rashifal 25 December 2025: धनु राशि वालों की सभी योजनाएं होंगी कामयाब, पदोन्नति की बन सकती है संभावना

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Tower

और पढ़ें

घरेलू जिंदगी में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है. जीवन साथी के व्यवहार में आया बदलाव सामने वाले पर शक करने की वजह दे रहा है. इस बात को लेकर वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. किसी मित्र की सलाह पर जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं. सफलता मिलने से पहले अपनी योजनाओं को साझा ना करें. दोस्तों की मदद से वित्तीय समस्याएं हल हो सकती हैं. पदोन्नति के संभावना मिल सकती है. किंतु साथ ही स्थानांतरण की सूचना परेशान करेगी. लंबे समय बाद प्रिय के साथ नजदीकियां महसूस कर सकेंगे. कोई करीबी व्यक्ति ऐसा कोई राज परिवार के सामने ला सकता है. जो परिवार की शांति भंग कर सकता है. इस वजह से सामने वाले से काफी विवाद हो सकता है. किसी पुराने कानूनी मामले के फिर से सामने आने के कारण कार्यक्षेत्र में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं. इस स्थिति में फैसला विरुद्ध हो सकता है. इस बात की चिंता हो सकती है. कुछ नए कार्यों को करने की योजनाएं नाकामयाब होने के कारण स्थिति बिगड़ सकती है. खुद को अकेला महसूस करेंगे. परिवार के बड़े सदस्यों के साथ अपनी परेशानी को साझा कर उसका समाधान लेने की कोशिश करें. थोड़ा प्रयास अवश्य लगेगा. लेकिन समस्या सुलझ जाएगी.

Advertisement

स्वास्थ्य: खानपान में शुद्धता रखें. बाहर के खान-पान से अभी परहेज बनाएं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया गया धन वापस मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.

रिश्ते: भाई बहनों के साथ अच्छा वक्त व्यतीत करेंगे.

---- समाप्त ----