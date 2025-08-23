Dhanu Tarot Rashifal 23 August 2025: धनु राशि वालों को निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of wands

व्यवसाय में आपके प्रतिद्वंदी आपको मिलने वाले अवसरों को हथिया सकते हैं. जिसके चलते आपको काफी घाटा हो सकता हैं. अपने कार्य से संबंधी जानकारियां को किसी के साथ साझा ना करें. हो सकता हैं,सामने वाला पक्ष आपके किसी करीबी व्यक्ति के साथ मिलकर आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें. अपने क्रोध और वाणी को काबू में रखिए. धैर्य और शांति के साथ इस स्थिति का सामना करें. किसी पर अतिविश्वास न करें. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी ने अपने अकड़पूर्ण व्यवहार से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की चेष्टा की. जो आपको नागवार गुजरी हैं. इसके चलते आपका उससे विवाद हो सकता हैं. गुस्से में किसी के साथ अपशब्दों की भाषा का उपयोग न करें. परिवार में बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से प्राप्त संपत्ति पर अच्छा खासा विवाद हो सकता हैं. जिसके चलते सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा है. प्रिय के साथ थोड़ी सी तकरार हो सकती हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: आंखों में परेशानी होने के कारण सिरदर्द काफी अधिक हों सकता हैं. हो सकता हैं,कि आपको छोटी सी शल्य चिकित्सा करवाना पड़ जाएं.

आर्थिक स्थिति: काफी समय पूर्व किए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं. परिवार में विवाह की तैयारियां काफी खर्चा लेकर आ रही हैं.

रिश्ते: संतान की किसी परेशानी का समाधान ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं. विवाह के लिए उपयुक्त प्रस्ताव की तलाश जारी हैं.

---- समाप्त ----