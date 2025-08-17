scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 17 August 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 17 August 2025: दोनों के परिजन इस रिश्ते को लेकर असहमत हैं. ये समय अपने भूतकाल से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को सही करने और भविष्य की चिंता करने का हैं. हो सकता है कि अभी हाल में ही कुछ नुकसान हुआ हैं.

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of cups

जीवनसाथी की बुरी आदतों के चलते शक बढ़ता ही जा रहा हैं. सामने वाला किसी भी बात को आपके सामने करने से कतराता है. उसकी यही आदत शक को और हवा दे सकती है. किसी कार्य के सफल होने को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं. बार बार कोशिश करने के बाद भी एक जगह आकर खुद को अटका हुआ पा रहे है. किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर अपने कार्य को निर्विघ्न आगे बढ़ाना चाहिए. प्रिय के साथ अपने विवाह को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है. दोनों के परिजन इस रिश्ते को लेकर असहमत हैं. ये समय अपने भूतकाल से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को सही करने और भविष्य की चिंता करने का हैं. हो सकता है कि अभी हाल में ही कुछ नुकसान हुआ हैं. इस नुकसान से उबरकर ही नवनिर्माण में संलग्न हो सकते हैं. यदि संबंध टूट गए हैं,अथवा विघटित हो गए. तो उसे दिल पर हावी न होने दें तथा परिस्थितियों से अनुकूलन बनाएं. ताकि शेष कार्यों पर उसका असर न पड़े.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता हैं. इस तनाव को कम करने के लिए किसी ध्यान केंद्र में जा सकते हैं. गर्भवती महिलाएं अपने खानपान का ख़्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े आर्थिक नुकसान से बाल बाल बचे है. व्यर्थ की होड़ और फिजूलखर्ची को नियंत्रित करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ किसी नए घर में जाने की योजना बना सकते हैं. परिवार में किसी के विवाह को लेकर काफी तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई हैं.

 

