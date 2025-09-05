scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 5 September 2025: धनु राशि वालों को बड़ी धनराशि मिल सकती है, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 5 September 2025: आपको कार्यों की सफलता से छप्पर फाड़ कर पैसा तो नहीं मिलेगा. किंतु उतना अवश्य है, कि जितने की आप योग्य हैं उतना तो अवश्य मिलेगा.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards:- Six of Pentacles

अपने जीवन में हर तरह के संतुलन बनाने की कोशिश कर सकते हैं. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण मुक्तहस्त से दूसरों की मदद करते हैं. दूसरों की मदद करते समय लोगों के साथ अपने रिश्ते और उनकी मजबूरी की जरूर जानकारी रखें. ऐसा न हो, कि कोई आपकी भावनाओं को अपने फायदे के लिए प्रयोग करें. इससे आप अन्य लोगों पर से भी अपना विश्वास खो देंगे. धन कभी भी स्थिर रूप से किसी के पास नहीं रहता हैं. अतः अपने आर्थिक स्त्रोतों को बचा कर रखें. ये आपके बुढ़ापे में आपका साथ देगा. यदि आप व्यवसाय में ऋण लेने चाहते हैं. तो ये समय उपयुक्त हैं. तथा बिना अधिक प्रयास के आप ऋण प्राप्त करने में सफल होंगे. आपको कार्यों की सफलता से छप्पर फाड़ कर पैसा तो नहीं मिलेगा. किंतु उतना अवश्य है, कि जितने की आप योग्य हैं. उतना तो अवश्य मिलेगा. यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं. तो ये संबंध आपको सुख प्रदान करेगा. तथा दोनों और से संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी.

स्वास्थ्य: चेहरे पर फुंसियां होने से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती हैं. किसी अच्छे त्वचा चिकित्सक से सलाह कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया धन सूद समेत वापस मिलने से आपको काफी बड़ी धनराशि मिल सकती हैं. जिसका आप किसी अच्छी जगह निवेश करने की सोच सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ अपने रिश्ते को विवाह बंधन में बांधने की तैयारी कर सकते हैं. दोनों के परिजन काफी खुश हैं.

 

