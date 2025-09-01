scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 1 September 2025: उधार वापस मिल सकता है, मौसम में बदलाव से तबीयत खराब हो सकती है

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 1 September 2025: .धीरे धीरे मन में शांति आती नजर आएगी.अगर कुछ चीज गलत हो चुकी है.तो उनसे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए. और इस बात की कोशिश कीजिए. कि आगे किसी भी तरह की भूल चूक आपके कार्यों में या व्यवहार में ना हो.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Hierophant 

इस समय जीवन ऐसी दुविधा में आ गया हैं.कि किसी भी स्थिति में मन को शांति नहीं मिल रही है.ऐसा महसूस कर रहे हैं,कि सांसारिक जीवन में त्याग और बलिदान के बगैर आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे.और ना ही मन में अभी सुकून या शांति आ पाएगी.इस समय किसी अनुभवी या बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद लेकर अपने मन को संतुलित करने का प्रयास कीजिए. कार्य क्षेत्र में चल रही उथल-पुथल आपको मानसिक तनाव दे सकती है. दूसरों की कमियां निकालने से पहले अपने अंदर झांकना बेहतर रहेगा.यह समय आपके आत्म चिंतन करने का है. अपने कार्यों की समीक्षा कीजिए और कार्य शैली में कुछ बदलाव कीजिए.सहयोगियों के साथ अपना व्यवहार विनम्रता पूर्वक रखिए.गुस्से या क्रोध की स्थिति में अपनी वाणी को संतुलित रखिए.धीरे धीरे मन में शांति आती नजर आएगी.अगर कुछ चीज गलत हो चुकी है.तो उनसे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए. और इस बात की कोशिश कीजिए. कि आगे किसी भी तरह की भूल चूक आपके कार्यों में या व्यवहार में ना हो.

स्वास्थ्य: इस समय बाहर के खानपान में थोड़ा परहेज रखें. मौसम में बदलाव से तबीयत खराब हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ उधर वापस मिल सकता है.लेकिन अभी पूरी राशि वापस नहीं मिल पाएगी.

रिश्ते: अपने शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति के हमेशा संपर्क में बने रहिए.आपके मन की बेचैनी का समाधान  आसानी से मिल जाएगा.
 

