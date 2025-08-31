scorecardresearch
 

आज 31 अगस्त 2025 धनु राशिफल: उधार से बचें, निवेश का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 31 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा.कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे.मितभाषी बने रहेंगे.विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे.परिश्रम से परिणाम पाएंगे.आवश्यक कार्यां में स्पष्टता लाएंगे.

धनु - व्यक्तिगत कार्यव्यापार में बजट की समस्या बन सकती है.रिश्तों को मजबूती देंगे.जोखिम के कार्यां से दूरी रखेंगे.योजनाओं को टाले जाने की आशंका है.सेवाकार्यां में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे.कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.निजी विषयों में रुचि लेंगे.जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा.कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे.मितभाषी बने रहेंगे.विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे.परिश्रम से परिणाम पाएंगे.आवश्यक कार्यां में स्पष्टता लाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सजगता रखेंगे.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.तार्किक गतिविधियां रुचि दिखाएंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.परिश्रम रखेंगे.स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे.कार्य व्यापार सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- पेशेवरों की बात पर ध्यान देंगे.लेनदेन मेंं सावधानी बनाए रहेंगे.नियम अनुशासन अपनाएंगे.लोभ प्रलोभन में न आएं.वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी.उधार से बचें.निवेश का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन मे सामान्य रहेंगे.के सभी से तालमेल बनाकर रखें.चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे.अपनों का भरोसा बनाए रखें.घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ाएंगे.रिश्तों में सहजता रहेगी.मित्रों का साथ रहेगा.संबंधों को मजबूती मिलेगी.प्रेम में आस्था बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वैदेशिक विषयां में रुचि रहेगी.कर्मठता से कार्य करेंगे.सेहत पर ध्यान देंगे.विनम्रता बढ़ाएंगे.समकक्षों से तालमेल रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण उूर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.सूची बनाएं.
 

