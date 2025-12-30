आज 30 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: संबंधों का बल मिलेगा,संकोच में कमी आएगी

धनु - महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे.पारिवारिक मामलों में मिठास रहेगी.मित्र संबंधों को बढ़ाने में सफल होंगे.परिस्थितियां शुभकर रहेंगी.विभिन्न मामले हितकर रहेंगे.पेशेवरों के दबाव में नहीं आएंगे.व्यावसायिक कोशिशों को बढ़ाएंगे.लाभ संवार पर रहेगा.विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे.आर्थिक संतुलन बल पाएगा.अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे.वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे.शक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा.विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे.लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे.विपक्षियों पर दबाव बना रहेगा.पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी.सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.साख सम्मान बल पाएंगे.साहस पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंध बल पाएंगे.आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे.जोखिम लेने का भाव रहेगा.प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे.आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

प्रेम मैत्री- व्यवहारिक सकारात्मकता से रिश्ते मधुर बनाए रखें गे.पारिवारिक स्थितियां को बल मिलेगा.निजी संबंध मधुर रहेंगे.रिश्तों में बड़़प्पन बनाए रखेंगे.सबका साथ पाएंगे.आशंकाओं में नहीं आएंगे.विवेक विनम्रता बढ़ी रहेगी.प्रेम संबंधों का बल मिलेगा.संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शिक्षा पर जोर बना होगा.निजी विषयों में रुचि रखेंगे.सेहत अच्छी रहेगी.ध्यान व योग अपनाएंगे.कार्यशैली बेहतर होगी.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.स्पष्टता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----