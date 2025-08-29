आज 29 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

धनु - करियर कारोबार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में सुख सौख्य का वातावरण रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद यात्रा के संकेत बने रहेंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्नति बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे. उत्साह से काम लेंगे. पहल पराक्रम से परिणाम अर्जित करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में लाभ अच्छा बना रहेगा. सत्ता व प्रबंधन में बेहतर वातावरण बना रहेगा. व्यापार में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय अनुबंधों को समर्थन मिलेगा. लाभ पर ध्यान देंगे. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान संवारेंगे. फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधो में सहजता बनी रहेगी. मित्र भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाएंगे. करीबी परस्पर सहयोगी होंगे. खुलकर अपनी बात रखेंगे. चर्चा में उत्साह रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 3 और 6

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. दान बढ़ाएं.



---- समाप्त ----