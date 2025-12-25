scorecardresearch
 
आज 25 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों का आर्थिक लक्ष्य पूरे करने पर जोर होगा, कलात्मकता को बल मिलेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 25 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: भेंटवार्ता में पहल बनी रहेगी. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे.

sagittarius horoscope
धनु - वाणिज्यिक मामले गति पाएंगे. कार्य विस्तार को गति देंगे. भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा. बंधुजनों के प्रति सहयोगी नजरिया रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल बनी रहेगी. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के बल पर महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- कलात्मकता को बल मिलेगा. प्रतिभा और कौशल से परिणाम संवारेंगे. पेशेवरों से तालमेल रहेगा. सबकी सलाह का सम्मान रखेंगे. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पूरे करने पर जोर होगा. इच्छित संदेशों से उत्साहित रहेंगे. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा. कारोबारी अनुकूलन बढ़ेगा. उद्योग व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- घरेलु मामले सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में समय देना भाएगा. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. भावनाओं का ख्याल रखेंगे.  एक दूसरे से खुशी साझा करने के अवसर बनेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति बढ़ेगी. भेंट संवाद में रुचि लेंगे. विवेकपूर्ण फैसलो से राह निकालेंगे. अनुशासन पर जोर होगा. मनोबल उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: हल्दी के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. आलस्य से बचें.

