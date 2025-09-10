आज 10 सितंबर 2025 धनु राशिफल: विविध कार्यां में गति बनी रहेगी, प्रबंधन के प्रयास बनाए रखेंगे

धनु - कामकाज प्रभावी व संतुलित बना रहेगा. अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. व्यवस्थागत कार्यां पर जोर देंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष से जुड़े कार्यां में गति आएगी. अपनों के साथ मेल मुलाकात में सहज बने रहें. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. अपनों से तर्क व बहस करने से बचें. घर परिवार में स्थिति साधारण रहेगी. भावनात्मक असहजता कम होगी. प्रबंधन और सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. लंबित कार्यां में जल्दबाजी न करें. भावुकता में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सहज रहेगा. कला कौशल में बेहतर होंगे. नौकरीपेशा सहज रहेंगे. कारोबारी स्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी.

धन संपत्ति- सौदेबाजी में सावधानी बनाए रहें. उचित जांच पड़ताल के बिना अन्य पर भरोसा न करें. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. अधिकारी वर्ग सहकार बढ़ाएंगे. विविध कार्यां में गति बनी रहेगी. प्रबंधन के प्रयास बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन विनय विवेक से काम लें. घर परिवार में अन्यजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. जरूरी समाचार प्राप्त होंगे. मित्रों से सामंजस्य रखेंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- रिश्तों में विश्वास बनाए रहें. संस्कार परंपराओं को गति दें. स्वजनों को सरप्राइज



सुख सौख्य साझा करें. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्रता रखें.



---- समाप्त ----