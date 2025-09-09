आज 9 सितंबर 2025 धनु राशिफल: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे

धनु - कामकाजी प्रबंधन के प्रयास प्रभावी बने रहेंगे. आर्थिक लक्ष्य साधने में आगे रहेंग. स्वार्थ संकीर्णता को स्वयं पर हावी न होने दें. परिजनों की बातों को अनदेखा नहीं करेंगे. पूर्वाग्रह में नहीं आएं. पारिवारिक परंपराएं निभाएं. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. भवन वाहन खरीदी के प्रयास गति पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में शुभता बऩी रहेगी. कामकाजी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल पर जोर बना रहेगा. करियर में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगीं. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे.

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा देंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी. वित्तीय समझ व स्पष्टता बढे़गी. विविध मामले लाभप्रद रहेंगे. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में पहल बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. मन की बात में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में बात न रखें. साहस संपर्क बढ़ाएं. अपनों की सीख सलाह से चलें. भावुकता से बचेंगे. अतिसंवेदनशील नहीं बनें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच रखेंगे. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. बड़प्पन से काम लें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. अतिउत्साह में न आएं.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अहंकार से बचें.



