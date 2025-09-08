आज 8 सितंबर 2025 धनु राशिफल: संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे, अपनों को समय देंगे

धनु - सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने का भाव बना रहेगा. भाईचारे पर जोर रहेगा. पारिवारिक करीबियों पर ध्यान देंगे. व्यवहार सुधार पाएगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. सहकारिता पर जोर होगा. वाणिज्यिक विषयों में मदद मिलेगी. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसायिक अनुकूलन बना रहेगा. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहसिक कार्योंमें पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. कामकाजी विषयों पर जोर होगा. कार्य़क्षेत्र में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखें. सहकारिता में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- प्रतिभा प्रदर्शन में सहज बने रहेंगे. लाभ प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक प्रयास संवार लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात रखने में उत्साहित रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगण भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में रुचि रखेंगे. मधुर व्यवहार करेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. अनुकूलता बढ़ी रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत सुधार पर रहेगी.

शुभ अंक : 2 3 8

शुभ रंगः भगवा

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. अध्यात्म से जुडें.

---- समाप्त ----