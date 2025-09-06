आज 6 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले सबको साथ लेकर चलेंगे, व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे

धनु - समय लाभ एवं प्रभाव दोनों में बेहतर स्थिति का सूचक है. इच्छित विषयों में गति आएगी. सामाजिकता और सहकार को बढ़ावा मिलेगा. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष बढ़त पर बना रहेगा. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अच्छा करेंगे. करियर में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. कारोबार से संबंधित लंबित मामले गति पाएंगे.

धन संपत्ति- करियर व्यापार की संतुलित शुरूआत संभव है. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले संवार पर रहेंगे. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी मदद का भाव रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. सोच उूंची रखेंगे. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. तेल तिलहन का दान करें. न्याय के देवता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. धर्मस्थल जाएं.

