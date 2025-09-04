आज 4 सितंबर 2025 धनु राशिफल: लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे, कार्यविस्तार के मामले संभलेंगे

धनु - व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. पारिवारिक उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. करीबियों व सहयोगियों से संवाद के अवसर बढ़ेंगे. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. कार्य व्यापार में महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे. अपनों का साथ विश्वास मनोबल बढ़ाएगा. घर में आनंद रहेगा. धनधान्य विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. समय संवार पर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अच्छा बना रहेगा. भेंटवार्ता में ऊर्जावान रहेंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों की मदद पाएंगे. आपसी सहयोग से करियर संवरेगा. विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रभाव बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक मामले बढ़त पर रहेंगे. परंपरागत कार्यों को बल मिलेगा. लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मामले सम्हलेंगे.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार के लोगों में प्रेम और सम्मान बनाए रखेंगे. स्वजनों से सामंजस्य बढ़ेगा. शुभता का वातावरण रहेगा. अपनों संग श्रेष्ठ समय बिताएंगे. मन की बात कहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. आयोजन से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. व्यवस्था पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सेहत संवरेगी.

शुभ अंक : 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. जिम्मेदारी लें.



---- समाप्त ----