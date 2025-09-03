आज 3 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले सभी से तालमेल बनाए रखेंगे, भावनात्मक चर्चा के अवसर बनेंगे

धनु - अपरिचितों से भी बेहतर बर्ताव बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्यों में लाभ के अवसर बढ़ेंगे. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आधुनिकता पर जोर रखेंगे. सृजनात्मकता के साथ संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. परीक्षा में बेहतर रहेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.



नौकरी व्यवसाय- वातावरण अनुकूल बना रहेगा. औद्योगिक विषयों में सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. विभिन्न जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी. कार्यव्यवसाय मजबूत बना रहेगा. समक़क्षों का भरोसा जीतेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. साज संवाए एवं भव्यता बढ़ेगी. विविध प्रयासों में गति आएगी. तेजी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. भावनात्मक चर्चा के अवसर बनेंगे. प्रेम स्नेह को बल मिलेगा. भेंट संवाद में बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल से सब प्रसन्न होंगे. खानपान में प्रभाव रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. संकल्पशक्ति बढ़ाएं.

