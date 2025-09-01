scorecardresearch
 

आज 1 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: वित्तीय मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. विविध कार्यों में सहज रहें. अनावश्यक चर्चा संवाद से बचें. नीति नियमों की सजगता रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. लाभ मिश्रित बना रहेगा.

sagittarius horoscope
धनु - कार्य विस्तार एवं बजट संबंधी विषयों को आगे रखेंगे. दूर देश के कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाएंगे. नौकरी में रुचि बनी रहेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में धैर्य बनाए रहें. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. विदेश यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. आपसी समन्वय का प्रयास बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय - जरूरी खरीदी कर सकते हैं. वित्तीय मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. विविध कार्यों में सहज रहें. अनावश्यक चर्चा संवाद से बचें. नीति नियमों की सजगता रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. लाभ मिश्रित बना रहेगा.

धन संपत्ति- खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. बजट की अनदेखी से बचें. आर्थिक मामलों में सजगता बनाए रहें. लेनदेन पर ध्यान दें. लिखापढ़ी में चूक न करें. अनुबंधों में स्पष्टता रखें. आत्मविश्वास बनाए रहें. कार्यव्यवस्था पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. संबंधियों में मतभेद उभर सकते हैं. सहज संकोच बना रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ व सतर्कता बढ़ाएं. बड़ी सोच बनाए रखें. व्यवहारिकता पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. सेहत से लापरवाही न करें.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग :  भगवा

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नियम व निरंतरता रखें.
 

