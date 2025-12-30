Meen Tarot Rashifal 30 December 2025: अपना क्रोध दूसरों पर निकालकर उनके लिए परेशानियां न बढ़ाएं, धैर्य-संयम रखें

मीन (Pisces):-

Cards:- Three of swords

कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर सहयोगी से बड़ी बहस हो सकती है. जिस कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इन प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते नौकरी को छोड़ने की सोच बना सकते है. व्यवसाय में विरोधियों द्वारा धोखा दिया जा सकता हैं. इस स्थिति में काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है. सामने आ रही परिस्थितियों को नजरअंदाज न करें. लोगों की बातों को अनसुना करना कभी कभी बड़ी परेशानी में डाल सकता है. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है.

इस बात से मन काफी व्यथित हो सकता है. किसी अधिकारी के पक्षपात व्यवहार के कारण ये स्थिति बन सकती है. जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ रहा है. सामने वाले की मंशा समझने की जरूरत है. काम की अधिकता के कारण झुंझलाहट बढ़ सकती है. अपना क्रोध और चिड़चिड़ाहट जीवनसाथी पर निकाल सकते है. जिससे सामने वाला दुःखी हो सकता है. अपना क्रोध दूसरों पर निकालकर उनके लिए परेशानियां न बढ़ाएं.

स्वास्थ्य :मन की बातों को परिजनों के साथ साझा करें. व्यर्थ की सोच से मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: उधार दिया गया वापस नहीं मिल पाने के कारण चिंतित हैं. दूसरों के देखा देखी व्यर्थ के खर्च न करें.

रिश्ते : किसी रिश्ते का अंत व्यथित कर सकता हैं. इस रिश्ते से आपको काफी आशाएं थी.

---- समाप्त ----