Meen Tarot Rashifal 23 October 2025: धन की आवक सामान्य रहेगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें

मीन (Pisces):-

Cards:- Six of cups

आप किसी ऐसे जश्न में शामिल हो सकते हैं. जिसमें आप अपने बचपन की यादों को ताजा कर पाएंगे. कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनका दखल आपके बचपन से किसी न किसी रूप में रहा होगा. उन लोगों के साथ अपने अतीत की उन सुखद यादों में जाना आपके लिए स्मरणीय पल बन सकता हैं. ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार आने की स्थिति बन रही है. हो सकता हैं, कि आपको कोई ऐसी बात पता चल जाएं. जिससे आप खुशी से झूम पड़े.

कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारी के साथ अपने विवाद को लेकर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं. जिससे आप उस अधिकारी के बारे में शिकायत कर सकें. बार-बार उस अधिकारी का आपके कार्यों में दखल देना और आपको छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करना अब आपके लिए असहनीय हो सकता है.

किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर आप इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं. आपको विश्वास है कि सामने वाला आपकी बात सुनकर उस स्थिति पर विचार करेगा. जीवन साथी के साथ चल रहे तनाव से बाहर आ सकते हैं. फिर भी अभी तक जीवनसाथी का व्यवहार पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है.

स्वास्थ्य: किसी दवा के दुष्परिणाम से शरीर को नुकसान होगा. चिकित्सक आपको एलर्जी की जांच करने की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक जावक सामान्य है. अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय का मनमानी भरा स्वभाव आपको कई बार चिढ़ा सकता है. सामने वाले से खुलकर इस विषय पर बात करने की सोच बना रहे हैं.

---- समाप्त ----