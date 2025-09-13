scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 13 September 2025: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 13 September 2025: किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. ये भी संभव हो कि आने वाला प्रिय आपका पूर्व परिचित हो. यदि आप विवाह की इच्छा रखते है. तो जल्द ही कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते है.

मीन (Pisces)

Cards:-Page of cups

आपके स्वभाव में अभी तक कार्यों के प्रति गंभीरता दिखाई नहीं दे रही हैं. जिस कारण कार्य की सफलता थोड़ी विलंबित हो सकती हैं. आपका कोई करीबी जो लंबे समय से आपसे दूर हैं. और जिसको लेकर आपकी कोई वर्तमान यादें नहीं है. अचानक से सामने आकर आपको अचंभित कर सकता हैं. कार्यों में गति आती दिखेगी. यदि खुद को विचारों में बदलाव नहीं लाते है. तो उससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. जीवन में लोगों की मदद और संगत का महत्व समझ सकते है. किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. ये भी संभव हो कि आने वाला प्रिय आपका पूर्व परिचित हो. यदि आप विवाह की इच्छा रखते है. तो जल्द ही कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते है. इनमे से अच्छे किसी रिश्ते का चयन कर आगे बढ़ें. जो भी अतीत में हुआ है. उसकी केवल अच्छी यादों को वर्तमान में आने दें. बुरी यादों और कटु अनुभवों को वही पर दफन कर दें.

स्वास्थ्य: सांस लेने में थोड़ी तकलीफ अनुभव कर सकते है. हो सकता हैं कि किसी कारण नाक बंद हो रही है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य है. किसी नए कार्य के शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं.

रिश्ते: जो चल गया, उसको याद करके दुःखी न हों. नए लोगों के साथ नई यादें बनाने की कोशिश करें.

लेटेस्ट

