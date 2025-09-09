scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 9 September 2025: पैसों की आवक अच्छी है, छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 9 September 2025: किसी कार्य में अभी कुछ उलझने महसूस कर रहे हैं.इस कारण कार्य पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा हैं.जिसके चलते सामने वाले लोग आपको कार्य करने में खुद को सक्षम नहीं समझ रहे है.

मीन (Pisces):-

Cards:- Judgement 
काफी समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा हैं.इस समय न्यायालय से फैसले आने का इंतजार कर रहे हैं.हो सकता हैं, कि ये फैसला आपके खिलाफ हो.कुछ परिस्थितियों पर आपका वश नहीं होता हैं.इस समय धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को पूरा करें.सही समय आने पर स्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी.कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हैं.जिसके कारण आपको काफी गुस्सा आ सकता हैं.सामने वाले को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें.हो सकता हैं,किसी कार्य में अभी कुछ उलझने महसूस कर रहे हैं.इस कारण कार्य पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा हैं.जिसके चलते सामने वाले लोग आपको कार्य करने में खुद को सक्षम नहीं समझ रहे है.अपने कार्य को सफलता के साथ पूरा कर उनकी सोच को परिवर्तित करने का प्रयास करें.अपनी वाणी में अपशब्दों का उपयोग न करें.

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं.इस कारण सांस लेने में कई बार दिक्कत आ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी बनी हुई है.छोटी सी दुकान शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं.

रिश्ते: बड़े भाई या बहन के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर रहे है.पैसों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा हैं.

