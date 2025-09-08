scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 8 September 2025: मीन वालों को भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, नए अवसरों में आएगी तेजी

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 8 September 2025: किसी कार्य  में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. आने वाले संघर्षों से लोहा लेने का समय आ गया है निश्चय ही आप उन्हें अपने पक्ष में सकारात्मक रूप से मोड़ लेने में सक्षम होंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- Ace of swords

आपका आत्मविश्वास आपको हर कठिन से कठिन परिस्थिति  में हिम्मत देता है. इसी ऊर्जा  और मनोबल के साथ कुछ नया शुरू करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ सकते हैं.  आपको अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है. जीवन  में आए इस परिवर्तन को स्वीकार करें.  लोगों को माफ करने की नीयत रखें.  कुछ नए अवसर तेजी से सामने आ सकते हैं. यहां पर आपको अपनी समझदारी और तत्परता का परिचय देना होगा. जरा सी भी चूक अवसर को आपके हाथ से जा सकते है. किसी कार्य  में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं. भावनाओं पर नियंत्रण रखें .  आने वाले संघर्षों से लोहा लेने का समय आ गया है निश्चय ही आप उन्हें अपने पक्ष में सकारात्मक रूप से मोड़ लेने में सक्षम होंगे . अपनी पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले लेने से भी न हिचकिचाइए. वक्त आने पर यही निर्णय आपके लिए सफलता तक लेकर जा सकता है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कहीं चढ़ते समय पैर फिसलने के कारण काफी चोट आ सकती हैं. थोड़ा सावधान रहें. 

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ वाले आर्थिक फैसलें सोच-समझकर लें, कार्यों में गलत निर्णय लेने से बचें 
मकर राशि वालों को मिल सकता है शुभ समाचार, मिल सकती है कोई आर्थिक मदद 
धनु राशि वाले उधार का लेनदेन न करें, कार्यों में आ सकती हैं रुकावटें 
वृश्चिक राशि वाले नौकरी में पदोन्नति पाएंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
तुला वालों के नए कार्य रहेंगे लुभावने, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी प्राप्त 

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है. मित्र की मदद कर सकते है. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ कही यात्रा पर जा सकते है. ससुराल में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement