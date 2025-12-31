आज 31 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों के आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, लाभ बढ़त पर रहेगा

मीन - सामाजिक कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले सीख सलाह बनाए रखेंगे. सभी से सहज संबंध बनाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी. आलस्य का त्याग करें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जरूरी जानकारी जुटाने में आगे होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्यों में शुभता रहेगी. भाई बंधुओं के साथ सुख से रहेंगे. वाणी व्यवहार में सक्रियता दिखाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- साहस पराक्रम का बखूबी प्रदर्शन करेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रहेंगे. तेजी से लक्ष्य पाने का प्रयास होगा. यात्रा संभव है. विस्तार कार्यों में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी वातावरण संवार पर बना रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. साहस से काम लेंगे. विविध योजनाएं व प्रस्ताव जिम्मेदारों से साझा करेंगे. उचित फैसले लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों पर जोर होगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद संवारेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. बड़प्पन बनाए रहेंगे. कार्यशैली में सुधार होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 3 4 और 7

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. आस्था बढ़ाएं.

---- समाप्त ----