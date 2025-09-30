scorecardresearch
 

Feedback

आज 30 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले अपनों के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे, सहकर्मी सहायक होंगे

Aaj ka Meen Rashifal 30 September 2025, Pisces Horoscope Today: पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - करियर कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. साथी व समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. लेनदेन में साहस दिखाएंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस बना रहेगा. सत्ता पक्ष मजबूत बनेगा. प्रबंधन के कार्य गति पाएंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. सम्मानित हो सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय- प्रशासनिक गतिविधियों तेज होंगी. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में करीबियों का सहकार बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. परंपरागत विषयों में लाभ और विस्तार के प्रयास संवरेंगे. धनधान्य प्रयास बेहतर बने रहेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

मीन: किसी को पैसा उधार देने से बचें, किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है 
मीन राशि वाले आर्थिक गतिविधियों में पाएंगे सक्रियता, सेहत में होगा सुधार 
मीन: परिवार से जुड़े काम बनेंगे, किसी काम में व्यस्त रहेंगे 
आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा, यात्रा की संभावना रहेगी 
मीन: धन लाभ का योग है, किसी काम में व्यस्त रहेंगे 

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में साहस पराक्रम बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. निरंतरता बढ़ाए रहेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. मदद की भावना रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement