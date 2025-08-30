scorecardresearch
 

आज 30 अगस्त 2025 मीन राशिफल: परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी, लाभ बढ़ा रहेगा

Aaj ka Meen Rashifal 30 August 2025, Pisces Horoscope Today: सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. जनकल्याण के कार्यां से जु़डें़गे. धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

मीन - भाग्य में वृद्धि के संकेत हैं. लंबित कार्यां में सकारात्मक बनी रहेगी. हर क्षेत्र में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. जनकल्याण के कार्यां से जु़डें़गे. धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सबका समर्थन हासिल होगां पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. धैर्य और सूझबूझ दिखाएंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर रखेंगे.

धन संपत्ति- कार्यक्षमता संवारने में सफल होंगे. प्रदर्शन अपेक्षित रहेगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा. योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी. लाभ बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. अपनों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. परिचितों की भावनाओं को आदर देंगे. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे. निजी रिश्तों में वृद्धि होगी. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक गतिशीलता में सुधार आएगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : हल्का पीला

आज का उपाय :  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. धर्मकार्य बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
