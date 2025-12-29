scorecardresearch
 
आज 29 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: बैंकिंग में अच्छी स्थिति रहेगी, सग्रह-संरक्षण पर ध्यान देंगे

Aaj ka Meen Rashifal 29 December 2025, Pisces Horoscope Today: जीवन में संवार बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति संभव है. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. बैंकिंग में अच्छी स्थिति रहेगी. सग्रह संरक्षण पर ध्यान देंगे.

मीन - घर परिवार के लोगों की मदद से हर क्षेत्र में सुखवृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में इच्छित परिणाम पाएंगे. उत्सव आयोजन में प्रमुखता से शामिल हांगे. पेशेवर कार्यगति बढ़ाएंगे. संस्कार परपराओं को बढ़ावा देंगे. भेंटवार्ताओं पर जोर रखेंगे. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. स्वजनों का आना बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्य प्राप्त करेंगे. वचन वादा बनाए रखेगे. श्रेष्ठ कार्यों को गति देंगे. व्यक्तित्व व व्यवहार से सभी को आकर्षित करेंगे. चर्चा संवाद में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. कारोबार में प्रभाव बना रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. जरूरी कार्यों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- बचत मे वृद्धि होगी. जीवन में संवार बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति संभव है. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. बैंकिंग में अच्छी स्थिति रहेगी. सग्रह संरक्षण पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक वातावरण उत्साहजनक रहेगा. करीबियों से भेंट मुलाकात और सहयोग बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे. प्रेम स्नेह और विश्वास बढ़ा रहेगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा. भेंट में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बढ़ावा देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : आम्र के समान

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं.

