आज 29 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, ये है आपका लकी कलर

मीन - कार्यक्षेत्र में स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रहने की आशंका है. लोगों पर अधिक भरोसा करने से बचें. रुटीन पर फोकस बनाए रखें. कामकाज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कार्यं में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधियों का साथ समर्थन और सहयोग पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र व विवेकवान बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. नीतिगत विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखेंगे. सफेदपोश से बचाव रखें. जोखिम न उठाएं. पहल पराक्रम व व्यर्थ के दिखावे से बचें.

धन संपत्ति-- आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं. व्यर्थ की बात न रखें. जरूरी कार्यों की सूची बनाएं. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. खोजपरक गतिविधियों पर जोर रखें. बड़प्पन से काम लें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलो में परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. सूचना मिल सकती है. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य बनी रहेगी. संवाद में स्पष्टता रखें. वरिष्ठ के अनुभव का लाभ उठाएंगे. करीबी को सम्मान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ें. शारीरिक गतिविधियां में सावधानी बरतें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. अतिश्रम सेस बचें.

शुभ अंक : 1 2 3 और 6

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. सहनशील बनें.

---- समाप्त ----