आज 28 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: फोकस रखेंगे, नियमपालन रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 28 December 2025, Pisces Horoscope Today: अनुशासन बनाए रखेंगे.कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे.धैर्य से कार्य करेंगे.व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे.वाणी व्यवहार सरल रहेगा.

मीन - रचनात्मक कोशिशें बढ़त पर बनी रहेग.आधुनिक कार्य करने में विश्वास बढ़ेगा.लोगों को प्रभाव में बनाए रहेंगे.लोगों का साथ सानिध्य पाएंगे.रचनात्मक गतिविधियों में सीख सलाह रखेंगे.जरूरी बातों को अनदेखा न करें.अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.सहकार की भावना बढ़ेगी.रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे.चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे.अनुशासन बनाए रखेंगे.कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे.धैर्य से कार्य करेंगे.व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे.वाणी व्यवहार सरल रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्योंं में तेजी रखेंगे.सहज प्रयासों को गति देंगे.प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे.पेशेवर सहायक रहेंगे.अनुकूलन पर जोर बनाए रहेंगे.चर्चा संवाद में पहल करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियां अनुकूल रहेंगी.लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा.लाभ प्रतिशत संवारने में आगे होंगे.प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे.पेशेवर मामलों में फोकस रखेंगे.नियमपालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर अच्छा बना रहेगा.अपनों से संवाद में उत्साह दिखाएंगे.प्रेम स्नेह का पक्ष सबल रहेगा.परिजनों का समर्थन पाएंगे.रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा.सभी के प्रति सम्मान रखेंगे.घर से नजदीकी बढ़ेगी.संबंधों में मिठास रहेगी.जरूरी सूचना मिल सकती है.सीख सलाह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबको जोड़कर रखेंगे.लक्ष्य से समझौता नहीं करें.सामंजस्यता बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.व्यवस्थागत विषयों को बढ़ावा मिलेगा.
शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : स्वर्ण के समान

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.कल्पनाशीलता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
