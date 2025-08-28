scorecardresearch
 

आज 28 अगस्त 2025 मीन राशिफल: नियमों पर भरोसा रखें, ठगों व धूर्तों से सावधान रहें

Aaj ka Meen Rashifal 28 August 2025, Pisces Horoscope Today: जरूरी पक्षों की अनदेखी से बचें. लक्ष्य की ओर धैर्य गति लें. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहें. नियमों पर भरोसा रखें. ठगों व धूर्तों से सावधान रहें.

मीन - रुटीन गतिविधियों पर फोकस बनाए रखने का समय है. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग बने रहें. लेनदेन में लापरवाही से बचें. नीति नियमों का पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जबावदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखने का प्रयास होगा. पेशेवरों सोच विचारकर निर्णय लें. भौतिक संसाधनों पर जोर रहेगा. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी स्थिति मिश्रित बनी रहेगी. जरूरी पक्षों की अनदेखी से बचें. लक्ष्य की ओर धैर्य गति लें. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहें. नियमों पर भरोसा रखें. ठगों व धूर्तों से सावधान रहें.

धन संपत्ति- आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करेंगे. बचत बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अनुबंधों का पालन करेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएं. व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम एवं स्नेह में एक दूसरे की कमियों को अनदेखा करने की कोशिश बनाए रखें. भावनात्मक मामलों में साधारण परिणाम संभव हैं. असहज अनुभव कर सकते हैं. बैरभाव व संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें. परिजनों की सलाह मानें.  

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर रखें. सजगता बनाए रहें. आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे. मनोबल बढ़ाए रखें.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गौ घृत के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. विवेक से काम लें.

