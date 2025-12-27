scorecardresearch
 
आज 27 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी, सगे संबंधियों से भेंट चर्चा बढ़ाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 27 December 2025, Pisces Horoscope Today: पेशेवरता को बढ़ावा मिलेगा.  लक्ष्यगत प्रयास तेज रहेंगे.  लाभ बेहतर रहेगा.  विविध मामले हितलाभकारी बने रहेंगे.  आवश्यक यात्रा संभव है.  उचित निर्णय लेंगे. 

मीन - सृजन पर जोर बनाए रख सकते हैं.  व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे.  मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.  मन रिश्तों पर उत्साह रखेंगे.  सगे संबंधियों से भेंट चर्चा बढ़ाएंगे.  व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे.  भावनात्मकता बल पाएगी. करियर व्यापार के प्रति समर्पित सवेदनशीलता बनाए रहेंगे.  अपनों में सुख बढ़ेगा.  करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं.  योजनानुसार के कार्य करेंगे.  सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  आधुनिक तौर तरीकों व कार्यों को अपनाएंगे.  पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. 

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष सबल बना रहेगा.  पेशेवरता को बढ़ावा मिलेगा.  लक्ष्यगत प्रयास तेज रहेंगे.  लाभ बेहतर रहेगा.  विविध मामले हितलाभकारी बने रहेंगे.  आवश्यक यात्रा संभव है.  उचित निर्णय लेंगे. 

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी.  सुविधा संसाधनों पर जोर होगा.  सबका सहयोग पाएंगे.  साज संवार बना रहेगा.  आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे.  दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता रखेंगे.  विविध प्रयास गति लेंगे. 

प्रेम मैत्री- अपनों से भेंट में उत्साह दिखाएंगे.  परिवार में परस्पर सहयोग रहेगा.  चर्चा संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. सबके हित का भाव बना रहेगा.  परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  स्नेह विश्वास से सभी का ख्याल रखेंगे.  भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा.  प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी.  रिश्तों को निभाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवारने पर ध्यान देंगे.  सेहत के मामले संवरेंगे.  अवरोध दूर होंगे.  व्यक्त्ति्व प्रभावशाली रहेगा. उचित समय इंतजार करेंगे. 

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय :  भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें.  तेल तिलहन का दान बढ़ाएं.  नया सोचें. 

---- समाप्त ----
