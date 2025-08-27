आज 27 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों के कामकाज में वृद्धि होगी, दांपत्य जीवन सुखी रहेगा

मीन - साझा सोच से काम लेंगे. कार्यक्षेत्र में तेजी रखेंगे. उच्च मनोबल बना रहेगा. जीवन में ठहराव और धैर्य बढ़त पाएंगे. योजनाएं लंबित रखने से बचें. सहकारिता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सात्विकता बनाए रहें. सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम भावना का सम्मान करें. विविध मामलों में सामंजस्य बनाए रहें. साझेदारी को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों को गति मिलेगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- धन संपत्ति से संबंधी आवश्यक कार्यों को गति देंगे. औद्योगिक प्रयास बढ़ाएंगे. भूमि भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे. जिद और अंहकार त्यागें. पेशेवरता पर जोर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के जन अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. दाम्पत्य में सुख बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामले बेहतर बने रहेंगे. खानपान में सात्विकता बढ़ाएं. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 8 9

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. नेतृत्व संवारें.

---- समाप्त ----