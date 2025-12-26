scorecardresearch
 
आज 26 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: नियंत्रण बढ़ाएं, जिद न करें

Aaj ka Meen Rashifal 26 December 2025, Pisces Horoscope Today: सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएं.

मीन - विदेश से जुड़े विषयों में सक्रियता आएगी.  खर्च निवेश के मामले बल पाएंगे. कामकाजी प्रबंधन पर ध्यान देंगे. पेशेवर दबाव का अनुभव कर सकते हैं. सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. आगे बने रहेंगे. विविध मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएं.

नौकरी व्यवसाय- बजट की अनदेखी करने से बचें. धूर्तां से दूरी बढ़ाएं. व्यर्थ वादों व प्रलोभन में न आएं. कार्योंं में जल्दबाजी बनी रहेगी. कारोबार के मामलों में सावधानी रखें. चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें.

धन संपत्ति-- आर्थिक पक्ष संतुतिल बनाए रखें. निवेश से संबंधित गतिविधियों में रुचि रहेगी. आय संतुलित रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च होगा. लेनदेन में हड़बड़ी से बचें.

प्रेम मैत्री- दिल की बात सहजता से कहने की कोशिश होगी. लोगों का भरोसा बनाए रखें. संबंधियों का सम्मान रखें. भेंट संवाद में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएं. मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. जिद न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- जवाबदेही बनाए रखें. कामकाजी रुटीन संवारें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : दूधिया
आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. दबाव से बचें.

